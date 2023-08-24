Уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастики

Уроженка Барнаула, ныне представляющая Германию, Дария Варфоломеева стала победительницу в двух упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).

Варфоломеева первенствовала в упражнениях с мячом и обручем. Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира, на мировом первенстве 2022 года она победила в упражнениях с булавами.

Варфоломеева в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. В июле 2023 года FIG допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.