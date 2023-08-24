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Пловец из Афганистана не смог завершить дистанцию 50 метров на фестивале университетского спорта

Соревнования проходят в Екатеринбурге.
24 августа 2023 10:46
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 24 августа, «Матч ТВ» сообщает о том, что афганский пловец Мир Абдул Варен Карими не смог приплыть к финишу на дистанции 50 метров вольным стилем.

Инцидент произошёл во время квалификационного заплыва в рамках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Как только персонал понял, что спортсмен из Афганистана не сможет завершить дистанцию, к нему прыгнул человек и помог выбраться из бассейна. В итоге Карими унесли на носилках.

Напомним, фестиваль университетского спорта стартовал 20 августа. Его закрытие запланировало на 31 августа.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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