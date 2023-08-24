«Динамо» презентовало трансфер Чавеса в мексиканском стиле

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале опубликовало видео, в котором анонсировало переход полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки».

В ролике люди в традиционных мексиканских костюмах поют песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения — ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», — подписано видео.

Ранее сообщалось, что Чавес прилетит в Москву в ближайшее время, а бело-голубые готовы предложить футболисту четырёхлетний контракт.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.