Международная федерация настольного тенниса проголосовала за допуск россиян к соревнованиям

Участники генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) проголосовали за внесение поправки в устав организации, которая позволяет исполкому ITTF допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе.

За принятие поправки, позволяющей допускать до участия в соревнованиях ITTF и Олимпийских играх атлетов из стран, чьи федерации отстранены или чье членство в организации приостановлено, проголосовало 49 делегатов (что составило 67,12%). Для одобрения решения требовалось две трети голосов.

Представители Польши и Украины высказались резко против данного решения, одно участники заседания в Бангкоке поддержали решение предложение, вынесенное на голосование.