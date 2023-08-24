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Международная федерация настольного тенниса проголосовала за допуск россиян к соревнованиям

В устав организации были приняты поправки, позволяющие сделать это.
24 августа 2023 13:23
автор: Александр Евграфов

Участники генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) проголосовали за внесение поправки в устав организации, которая позволяет исполкому ITTF допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе.

За принятие поправки, позволяющей допускать до участия в соревнованиях ITTF и Олимпийских играх атлетов из стран, чьи федерации отстранены или чье членство в организации приостановлено, проголосовало 49 делегатов (что составило 67,12%). Для одобрения решения требовалось две трети голосов.

Представители Польши и Украины высказались резко против данного решения, одно участники заседания в Бангкоке поддержали решение предложение, вынесенное на голосование.

источник: ITTF
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