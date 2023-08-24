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Иранскую дзюдоистку не пустили на татами в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб

Турнир проходит на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.
24 августа 2023 14:32
автор: Виталий Овсянников

Иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзие, выступающую в тяжелой весовой категории, сняли с соревнований из-за отказа снять хиджаб.

Спортсменке не разрешили выйти на татами в мусульманской одежде в рамках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

«Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами. В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — заявил представитель пресс-службы турнира в интервью изданию ТАСС.

Напомним, фестиваль университетского спорта стартовал 20 августа. Его закрытие запланировало на 31 августа.

источник: ТАСС
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