Экс-россиянка стала самой титулованной гимнасткой в истории Германии

Бывшая российская спортсменка Дарья Вафоломеев завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, став самой титулованной спортсменкой Германии в данном виде спорта.

Варфоломеев выиграла во всех отдельных видах: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

В пятницу и субботу в Бельгии пройдет турнир по многоборью. Дарья собирается участвовать и в командном турнире, который 27 августа завершит ЧМ-2023.

Рожденная в Барнауле Варфоломеев до 13 лет выступала за Россию.