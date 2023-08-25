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Экс-россиянка стала самой титулованной гимнасткой в истории Германии

Дарья Варфоломеев выиграла все завершившиеся в Антверпене соревнования.
Экс-россиянка стала самой титулованной гимнасткой в истории Германии
25 августа 2023 12:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: МОК

Бывшая российская спортсменка Дарья Вафоломеев завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, став самой титулованной спортсменкой Германии в данном виде спорта.

Варфоломеев выиграла во всех отдельных видах: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

В пятницу и субботу в Бельгии пройдет турнир по многоборью. Дарья собирается участвовать и в командном турнире, который 27 августа завершит ЧМ-2023.

Рожденная в Барнауле Варфоломеев до 13 лет выступала за Россию.

источник: «Советский спорт»
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