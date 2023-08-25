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В рамках ВЭФ-2023 состоится парад парусов, в котором примут участие более 1000 яхтсменов и моряков

Мероприятие состоится с 9 по 13 сентября.
В рамках ВЭФ-2023 состоится парад парусов, в котором примут участие более 1000 яхтсменов и моряков
25 августа 2023 18:32
автор: Александр Кожевников
автор фото: ВЭФ

В Амурском заливе во Владивостоке в дни проведения VIII Восточного экономического форума состоится парад парусов – серия регат с участием больших учебных парусников, парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. Мероприятие состоится 9-13 сентября.

«Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу – участниками регат станут свыше 1000 молодых яхтсменов и моряков.

Уверен, парад парусов поспособствует развитию детского спорта, окажет положительное влияние на туристическую отрасль Дальнего Востока, а широкий состав зарубежных гостей – на дальнейшее развитие отношений со странами региона на основе принципов добрососедства и взаимоуважения», - прокомментировал проведение парада парусов советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В первый день мероприятия состоится детско-юношеская парусная регата, а также пройдёт завершающий этап международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup».

Во второй день состоится парусная регата килевых яхт, а также продолжение программы Кубка Дальнего Востока. Кроме того, состоится парад больших учебных парусников.

11 сентября состоится старт регаты «Кубок Росконгресса», которая продлится два дня. 12 сентября стартует этап Кубка Дальнего Востока из Владивостока в Циндао.

В заключительный день пройдёт награждение победителей и призёров соревнований.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

источник: «Советский спорт»
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