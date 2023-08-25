Федерация бокса Швейцарии отменила выход из IBA

Федерация бокса Швейцарии отменила процесс немедленного выхода из состава Международной ассоциации бокса (IBA), сообщается на сайте организации.

«На внеочередном собрании делегаты не поддержали единогласно принятое советом ассоциации решение о немедленном выходе из IBA. Вместо этого было решено о возвращении в организацию», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

После собрания президент федерации бокса Швейцарии Андреас Андерегг объявил о своей отставке. Новым руководителем избран бывший боксер-любитель Амир Орфия.

Ранее Федерация бокса Швейцарии объявила о немедленном выходе из состава IBA и присоединении к новой организации под названием World Boxing. В 2019 году МОК отозвал признание IBA, а в июне 2023 года подтвердил своё решение, мотивируя его невыполнение со стороны IBA условий возвращения.

Международной ассоциации бокса стала одной из немногих организаций, которая допустила спортсменов из России и Беларуси к турнирам под флагами своих стран.