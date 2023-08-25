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Федерация бокса Швейцарии отменила выход из IBA

На нём настаивал руководитель федерации, однако делегаты конгресса решили иначе.
25 августа 2023 21:05
автор: Александр Евграфов

Федерация бокса Швейцарии отменила процесс немедленного выхода из состава Международной ассоциации бокса (IBA), сообщается на сайте организации.

«На внеочередном собрании делегаты не поддержали единогласно принятое советом ассоциации решение о немедленном выходе из IBA. Вместо этого было решено о возвращении в организацию», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

После собрания президент федерации бокса Швейцарии Андреас Андерегг объявил о своей отставке. Новым руководителем избран бывший боксер-любитель Амир Орфия.

Ранее Федерация бокса Швейцарии объявила о немедленном выходе из состава IBA и присоединении к новой организации под названием World Boxing. В 2019 году МОК отозвал признание IBA, а в июне 2023 года подтвердил своё решение, мотивируя его невыполнение со стороны IBA условий возвращения.

Международной ассоциации бокса стала одной из немногих организаций, которая допустила спортсменов из России и Беларуси к турнирам под флагами своих стран.

источник: «Советский спорт»
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