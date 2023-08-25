«Синара» впервые в своей истории выиграла Суперкубок России по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в дополнительное время обыграла московский КПРФ в матче за Суперкубок России по мини-футболу.

Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Основное время игры завершилось вничью – 1:1.

В составе «Синары» дублем отметился Егор Иванов (6-я и 43-я минуты), а победный мяч провёл Максим Герасимов в дополнительное время. За КПРФ отличились Сергей Орлов (20) и Янар Асадов (48).

Суперкубок России по мини-футболу был разыгран в пятый раз в истории. Ранее трофеем владели «ГКИ-Газпром» (2001), московский «Спартак» (2003) и «Динамо» (2016). В прошлом году «Синара» уступила в финале розыгрыша «Газпрому-Югре».