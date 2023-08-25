ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Синара» впервые в своей истории выиграла Суперкубок России по мини-футболу

Для определения победителя потребовалось дополнительное время.
«Синара» впервые в своей истории выиграла Суперкубок России по мини-футболу
25 августа 2023 22:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: МФК "Синара"

Екатеринбургская «Синара» в дополнительное время обыграла московский КПРФ в матче за Суперкубок России по мини-футболу.

Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Основное время игры завершилось вничью – 1:1.

В составе «Синары» дублем отметился Егор Иванов (6-я и 43-я минуты), а победный мяч провёл Максим Герасимов в дополнительное время. За КПРФ отличились Сергей Орлов (20) и Янар Асадов (48).

Суперкубок России по мини-футболу был разыгран в пятый раз в истории. Ранее трофеем владели «ГКИ-Газпром» (2001), московский «Спартак» (2003) и «Динамо» (2016). В прошлом году «Синара» уступила в финале розыгрыша «Газпрому-Югре».

источник: «Советский спорт»
Определились финалисты Кубка мэра Москвы
Второй полуфинал закончился волевой победой красно-белых.
25.08.2023 22:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
20-летний вингер вступил в игру на 75-й минуте.
25.08.2023 22:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Матч проходил в Воронеже.
25.08.2023 22:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Шведский теннисист Имер после дисквалификации объявил о завершении карьеры
Ранее он пропустил три обязательных внесоревновательных теста.
25.08.2023 21:48
Теннис
автор: Александр Евграфов
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Нанта»
Встреча начнется в 22.00 мск.
25.08.2023 21:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Федерация бокса Швейцарии отменила выход из IBA
На нём настаивал руководитель федерации, однако делегаты конгресса решили иначе.
25.08.2023 21:05
автор: Александр Евграфов
Кепа дебютирует за «Реал» в матче против «Сельты»
Стал известен стартовый составы «сливочных».
25.08.2023 21:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» рассталось с защитником Шапичем
Футболист не выходил на поле после вылета в Первую лигу.
25.08.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.