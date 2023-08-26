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Билялетдинов оценил выступление «Ак Барса» на предсезонном турнире в Челябинске

В первом матче сезона КХЛ казанский клуб 1 сентября сыграет с ЦСКА.
26 августа 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре команды на Кубке губернатора Челябинской области.

В заключительном матче клуб из Казани нанес поражение «Металлургу» со счетом 5:2.

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«Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату», — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Билялетдинова.

«Ак Барс» (5) пока занимает первое место в таблице. Судьба трофея определится после матча «Трактор» - «Лада». Казанский клуб может выиграть турнир, если победу одержит тольяттинская команда.

источник: ХК «Ак Барс»
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