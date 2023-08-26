Билялетдинов оценил выступление «Ак Барса» на предсезонном турнире в Челябинске

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре команды на Кубке губернатора Челябинской области.

В заключительном матче клуб из Казани нанес поражение «Металлургу» со счетом 5:2.

«Ак Барс» без проблем обыграл Магнитку. Помогла мощная игра Радулова

«Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату», — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Билялетдинова.

«Ак Барс» (5) пока занимает первое место в таблице. Судьба трофея определится после матча «Трактор» - «Лада». Казанский клуб может выиграть турнир, если победу одержит тольяттинская команда.