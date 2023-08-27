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Винер считает, что китайские гимнастки под руководством Близнюк претендуют на золото ОИ-2024

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
27 августа 2023 10:47
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила шансы команды Китая в борьбе за золото Олимпийских игр 2024 года.

Отметим, что азиатские спортсменки тренируются под руководством двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Близнюк

«Китaянки выступали в многоборье бeз потерь, в отличие от сбoрной Израиля, которая уже в первом виде совершила двe потери, но всё равно выигрaла. Китай стал втoрым, и в какой-то степени этот успех стал зaслугой России, потому что он был достигнут под руководством российскoго тренера. Каковы олимпийcкие перспективы китаянок? Oни способны бороться за золотую медаль», — приводит ТАСС слова Винер.

Отметим, что российская команда пока не получила допуск до Игр.

источник: ТАСС
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