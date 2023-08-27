«Фиорентина» без Кокорина упустила победу в матче с «Лечче»

Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Лечче» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча во Флоренции завершилась со счётом 2:2.

Хозяева поля вели в счёте после первого тайма. Голами отличились Николас Гонсалес (3-я минута) и Альфред Дункан (25). После перерыва гости восстановили равновесие благодаря точным ударам Хамзы Рафьи (49) и Николы Крстовича (76).

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.

В третьем туре «Фиорентина» 3 сентября на выезде сыграет против «Интера», а «Лечче» в тот же день примет «Салернитану».