Российская гимнастка Дмитриева призналась, что ударила тренера перед Олимпиадой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дарья Дмитриева поделилась воспоминаниями о конфликте со своей наставницей Ольгой Буяновой перед Олимпиадой-2012 в Лондоне.

«У меня случился большой конфликт с личным тренером, который закончился настоящей стычкой — она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла. Помню, как тренер показала мне свои руки, а там у нее синяки в виде олимпийских колец», — сказала Дмитриева в интервью РИА Новости.

Напомним, в 2012 году Дарья Дмитриева заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Лондоне.