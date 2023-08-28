Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США в многоборье

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США по спортивной гимнастике в многоборье.

Отметим, что 26-летняя спортсменка одержала победу на национальном первенстве в Сан-Хосе. Ее результат составил 118,450 балла.

Таким образом, для Байлз это медаль стала восьмой в многоборье на чемпионатах США. Симона побила рекорд Альфреда Йохима. Он завоевал свою седьмую золотую медаль в многоборье на чемпионате США 1933 года.

Ранее Байлз из-за психологических проблем не участвовала в турнирах. Байлз отправилась в послеолимпийское турне, а весной этого года вышла замуж.