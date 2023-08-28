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Национальная прокуратура Испании возбудила дело против главы федерации Рубиалеса

Скандал с поцелуем во время награждения чемпионов мира продолжает набирать обороты.
28 августа 2023 17:13
автор: Александр Евграфов

Национальная прокуратура Испании начала досудебное расследование обвинения в сексуальном насилии против президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает телеканал RTVE.

Прокуратура предложила футболистке национальной сборной Дженнифер Эрмосо выступить в качестве потерпевшей, декларировав себя жертвой сексуального насилия. Ей предложено обратиться в прокуратуру в течение 15 дней.

«С учетом публичных заявлений, сделанных Дженнифер Эрмосо Фуэнтес, сексуальный акт, которому она подверглась и который был совершен господином Рубиалесом, не был согласованным», - приводятся слова из заявления прокуратуры.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало шквал критики. Позже сама Эрмосо сказала, что не давала согласия на поцелуй.

Глава федерации извинился за свой поступок, однако требования о его отставке звучат как от спортсменов, так и от чиновников. Международная федерация футбола также заявила, что намерена открыть дисциплинарное дело против Рубиалеса.

источник: RTVE
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