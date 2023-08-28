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В Москве состоялся фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Его посетили пять тысяч человек.
В Москве состоялся фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
28 августа 2023 20:26
автор: Матвей Макаренко
автор фото: «Московский спорт»

Накануне в Москве в третий раз прошёл фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». В его рамках состоялись чемпионат России по водно-моторному спорту и соревнования по хайдайвингу.

Фестиваль, организованный Департаментом спорта города Москвы и приуроченный к празднованию 100-летия Московского спорта, посетили более пяти тысяч человек.

Участниками фестиваля стали сильнейшие и самые титулованные спортсмены из разных точек мира. Среди них – двукратный чемпион России по прыжкам в воду Артем Сильченко, Иван Касымов и Игорь Семашко, который в итоге одержал победу.

Также на Гребном канале прошёл чемпионат России по водно-моторному спорту: аквабайк, мотосерф и гидрофлай. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте 8-14 лет и взрослые.

В рамках программы фестиваля также состоялось уникальное водное костюмированное дымовое представление с использованием флайбордов и гидроциклов.

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