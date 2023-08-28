«Алания» может отказаться от задачи возвращения в Российскую премьер-лигу

Футболисты владикавказской «Алании» могут отказаться от задачи возвращения в Российскую премьер-лигу, сообщает Metaratings.

По данным источника, вопрос обсуждался на общекомандном собрании с участием владельца клуба Владимира Гуриева. Также обсуждалось строительство стадиона в Владикавказе.

Затянувшийся ремонт домашней арены стало камнем преткновения для лицензирования «Алании» в минувшем сезоне. Предполагалось, что стадион будет сдан в следующем году, однако в настоящее время строительные работы во Владикавказе приостановлены. Если средства на строительство в ближайшее время не будут найдены, «Алания» снимет задачу выхода в РПЛ. Команда пока проводит домашние матчи в Грозном, на «Ахмат-арене».

В нынешнем сезоне первой лиги «Алания» занимает первое место в турнирной таблице с 16 очками после семи туров.