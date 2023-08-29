Российских и белорусских бадминтонистов допустили до международных соревнований

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение вступает в силу с 27 февраля 2024 года.

«Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», - подчеркнул глава BWF Поуль-Эрик Хейер.

Ранее Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом.