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Российских и белорусских бадминтонистов допустили до международных соревнований

Разумеется, в нейтральном статусе.
Российских и белорусских бадминтонистов допустили до международных соревнований
29 августа 2023 16:45
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение вступает в силу с 27 февраля 2024 года.

«Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», - подчеркнул глава BWF Поуль-Эрик Хейер.

Ранее Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом.

источник: «Советский спорт»
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