Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на фестивале университетского спорта

Пять золотых медалей в соревнованиях по художественной гимнастике завоевали российские спортсменки на Международном фестивале университетского спорта.

В многоборье групповых упражнениях золотую медаль завоевала командала НГУ им. П. Лесгафта. Университет представляли Алиса Тищенко, Анна Батасова, Дарья Мелещненко, Ангелина Гильдт, Алёна Капралова, Екатерина Гайнуллина.

В индивидуальном многоборье первенствовала Дарья Приданникова.

Команда НГУ им. Лесгафа также выиграла международное и всероссийское командное первенство.

В соревнованиях по тхэквондо две бронзовые медали завоевали Ульяна Крадинова (до 67 кг) и Даниил Арсентьев (до 68 кг).

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге. Соревнования c участием представителей 36 стран продлятся до 31 августа.