ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Касаткина победила Паркс и пробилась во второй круг US Open

Игра продолжалась 1 час 59 минут.
Касаткина победила Паркс и пробилась во второй круг US Open
30 августа 2023 00:05
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы США Алисии Паркс в матче первого круга US Open-2023. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу 14-й ракетки мира.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из 13. В активе Паркс - четыре эйса, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Касаткина поборется с победительницей пары Анна Богдан (Румыния) - София Кенин (США).

источник: «Советский спорт»
Авербух рассказал, как Федченко трепетно тренировала Горбачёву
Серебряный призёр Олимпийских игр призвал общество не куражиться и никого не травмировать.
29.08.2023 23:56
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
«Авангард» расторг контракт с Найтом и сохранил права на хоккеиста
Ранее Найт покинул Россию, мотивировав это опасением за свою жизнь.
29.08.2023 23:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В «Динамо» прокомментировали пропуск Тюкавиным матча с «Спартаком»
Футболист получил небольшую травму.
29.08.2023 23:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на фестивале университетского спорта
Все победительницы – спортсменки Университета Лесгафта.
29.08.2023 23:32
автор: Александр Евграфов
Мишина прокомментировала обнаружение Горбачевой: для других это будет сигнал
Фигуристку не могли найти на протяжении почти двух дней.
29.08.2023 23:29
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»
Футболист ярко себя проявил в матче чемпионата Саудовской Аравии.
29.08.2023 23:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Звонарёва вылетела с US Open, проиграв в первом круге Янине Викмайер
Звонарёва вылетела с US Open, проиграв в первом круге Янине Викмайер
Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
29.08.2023 22:57
Теннис
автор: Степан Шереметьев
«Настоящий лидер». Зарема похвалила Соболева, оформившего дубль в матче с «Динамо»
Форвард «Спартака» ярко себя проявил в игре Кубка России.
29.08.2023 22:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.