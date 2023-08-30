Касаткина победила Паркс и пробилась во второй круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы США Алисии Паркс в матче первого круга US Open-2023. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу 14-й ракетки мира.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из 13. В активе Паркс - четыре эйса, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Касаткина поборется с победительницей пары Анна Богдан (Румыния) - София Кенин (США).