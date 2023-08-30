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Юлия Ефимова рассказала о том, как хочет провести последние соревнования в карьере

Российские пловцы временно не допущены на международные соревнования.
30 августа 2023 11:25
автор: Александр Поволоцкий

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих ближайших планах.

Отметим, что 31-летняя российская пловчиха пока не смогла завоевать золото ОИ. В 2012 году Юлия выиграла бронзу, а на Олимпиаде-2016 у нее два серебра.

«Я решилa, что, даже если не будет междунaродных стартов, мне хочется провести последние соревновaния для себя, чтобы как-то крaсиво подытожить свою карьеру. Дажe eсли у нас не будет Олимпиады, я стaну готовиться. Потому что рeшила, что этот год посвящу тренировкам», — приводит «Матч ТВ» слова Ефимовой.

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России на короткой воде.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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