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Трёхкратный олимпийский чемпион о возвращении Ефимовой: ничего хорошего не выйдет 

Евгений Садовый оценил перспективы Юлии Ефимовой на успешное возвращение в большой спорт. 
30 августа 2023 16:06
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» трёхкратный олимпийский чемпион, Евгений Садовый, рассказал о взаимоотношениях Ефимовой со Всероссийской федерацией плавания, а также оценил перспективы выступления пловчихи.

«Да, очень интересно за этим понаблюдать. Дело в том, что Юля Ефимова с её «Ефимова team» имела практически такой же бюджет, какой в своё время был у сборной России. Когда человек перестаёт этим заниматься, финансирование пропадает, у неё возникают вопросы: а что же дальше делать? Ну, девушка решила попробовать ещё разочек.

Дело в том, что, как правило, из этой ситуации уже ничего хорошего не выходит. В своё время она делала очень некрасивые вещи: в первую очередь это относится к Всероссийской федерации плавания, а также непосредственно к Владимиру Валерьевичу Сальникову. Тем не менее этот человек повсюду её защищал и отстаивал. Эта девушка ни разу олимпийскую медаль в глаза не видела. Кто-то для чего-то вложил в неё огромные деньги, и как такого выхлопа не получил. Пускай дальше вкладывают. Только выхлоп будет точно такой же, как у Исинбаевой», - заявил Садовый.

Шестикратная чемпионка мира о плаванию Юлия Ефимова заявила, что хочет провести последние соревнования, чтобы красиво закончить карьеру. В последний раз 31-летняя спортсменка участвовала в турнире в ноябре 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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