Россию приняли в Азиатскую федерацию тхэквондо

Федерация тхэквондо России стала членом Азиатской федерации этого вида спорта. Об этом сообщает «РИА Новости». Таким образом, у российских спортсменов теперь будет возможность выступать на соревнованиях в Азии.

Чемпионат мира по тхэквондо в нынешнем проходил в столице Азербайджана Баку. Российские спортсмены участвовали в нем в нейтральном статусе. После этого решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о бойкоте соревнований объявили украинские спортсмены.

На чемпионате мира россияне завоевали пять медалей.