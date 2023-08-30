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Россию приняли в Азиатскую федерацию тхэквондо

Теперь россияне могут выступать на азиатских первенствах.
Россию приняли в Азиатскую федерацию тхэквондо
30 августа 2023 16:56
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Федерация тхэквондо России стала членом Азиатской федерации этого вида спорта. Об этом сообщает «РИА Новости». Таким образом, у российских спортсменов теперь будет возможность выступать на соревнованиях в Азии.

Чемпионат мира по тхэквондо в нынешнем проходил в столице Азербайджана Баку. Российские спортсмены участвовали в нем в нейтральном статусе. После этого решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о бойкоте соревнований объявили украинские спортсмены.

На чемпионате мира россияне завоевали пять медалей.

источник: «РИА Новости»
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