Боец АСА рассказал о желании провести поединок с чемпионом UFC Волкановски

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» российский боец АСА Биберт Туменов рассказал, что хотел бы просто поспарринговать с чемпионом UFC в полулёгком весе, австралийцем Алексом Волкановски.

«Мне было бы интересно подраться с Волкановски даже на тренировке. Хотел бы посмотреть на свои навыки на фоне такого бойца. Считаю, что у Алекса сейчас пик. Он очень крепкий, физически сильный, хорош в ударке. У него очень хорошая защита от борьбы. Думаю, Волкановски действительно является лучшим бойцом во всём мире в весе до 66 кг», - сказал Туменов.

Биберт Туменов 2 сентября в Краснодаре проведёт четвертьфинальный поединок Гран-при АСА в полулёгком весе против экс-бойца PFL, американца Лэнса Палмера. Этот бой возглавит шоу АСА 162.