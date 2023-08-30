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Боец АСА рассказал о желании провести поединок с чемпионом UFC Волкановски

Туменов назвал сильные стороны австралийского бойца.
30 августа 2023 16:57
автор: Никита Плохих

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» российский боец АСА Биберт Туменов рассказал, что хотел бы просто поспарринговать с чемпионом UFC в полулёгком весе, австралийцем Алексом Волкановски.

«Мне было бы интересно подраться с Волкановски даже на тренировке. Хотел бы посмотреть на свои навыки на фоне такого бойца. Считаю, что у Алекса сейчас пик. Он очень крепкий, физически сильный, хорош в ударке. У него очень хорошая защита от борьбы. Думаю, Волкановски действительно является лучшим бойцом во всём мире в весе до 66 кг», - сказал Туменов.

Биберт Туменов 2 сентября в Краснодаре проведёт четвертьфинальный поединок Гран-при АСА в полулёгком весе против экс-бойца PFL, американца Лэнса Палмера. Этот бой возглавит шоу АСА 162.

источник: «Советский спорт»
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