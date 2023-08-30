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Минспорта совместно с Единым регулятором проведут форум о взаимодействии с букмекерами

Мероприятие состоится в начале октября.
Минспорта совместно с Единым регулятором проведут форум о взаимодействии с букмекерами
30 августа 2023 18:28

Министерство спорта совместно с Единым регулятором азартных игр организует 2 и 3 октября первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдет в Москве в Radisson Collection Hote, сообщает «Росконгресс», ссылаясь на главу ведомства Олега Матыцина.

Оргомитет возглавил заместитель Матыцина Одес Байсултанов, ранее подписавший договор об организации мероприятия на Петербургском международном экономическом форуме-2023.

«Целевое отчисления от букмекерской деятельности стали важным источником внебюджетного финансирования для развития системы соревнований, поддержки детско-юношеского спорта. Начиная с 2024 года средства, полученные от букмекеров, будут направлены и на массовый спорт. Важно обеспечить прозрачность их распределения. Уверен, что форум позволит расширить форматы взаимодействия спорта и букмекеров, стать площадкой для открытого диалога по актуальным вопросам», - сказал Матыцин.

Участниками форума, помимо организаторов будут СМИ и руководители органов как исполнительной, так и законодательной власти страны.

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