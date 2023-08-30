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«Челси» одержал волевую победу над «Уимблдоном» в матче Кубка английской лиги 

Лондонское дерби проходило на арене «Стэмфорд Бридж».
30 августа 2023 23:43
автор: Глеб Шевяков

«Челси» на своём поле оказались «Уимблдона» в матче второго раунда Кубка английской лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «пенсионеров».

В составе синих голы забили форвард Нони Мадуэке, который реализовал пенальти (45+1-я минута), и полузащитник Энцо Фернандес (72). За гостевую команду забитым мячом отметился хавбек Джеймс Тилли, который также был точен с 11-метровой отметки (19).

По итогам трёх туров в АПЛ «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка. «Уимблдон» выступает в третьем дивизионе Англии и располагается на пятой строчке после пяти проведённых матчей.

Кубок английской лиги.

2-й раунд.

«Челси» – «Уимблдон» – 2:1 (1:1)

Голы: Мадуэке, 45+1 (пенальти). Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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