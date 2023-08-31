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Пятикратная чемпионка мира Каширина дисквалифицирована на восемь лет за употребление допинга 

Ранее РУСАДА снял все обвинения с российской спортсменки. 
31 августа 2023 16:26
автор: Глеб Шевяков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА оправдать российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

В период с 2012-го по 2015 год на базе московской антидопинговой лаборатории в пробах атлетки были обнаружены запрещённые препараты.

В прошлом году Дисциплинарный комитет РУСАДА снял обвинения с 32-летней спортсменки в результате дела о допинговых нарушениях, однако CAS не согласился с таким вердиктом и дисквалифицировал россиянку на восемь лет. Таким образом, Татьяна не сможет выступать в соревнованиях до января 2030 года.

За свою карьеру в тяжелой атлетике Каширина стала пятикратной чемпионкой мира и восемь раз становилась победительницей чемпионатов Европы.

источник: Спортивный арбитражный суд (CAS)
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