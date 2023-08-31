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Умер олимпийский чемпион Игр 1968 года в Мехико Анатолий Сасс

Он выиграл золото Олимпиады в парной двойке с Александром Тимошининым.
31 августа 2023 17:45
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

«Супруга сказала, что приехала с дачи, а Анатолий Сасс уже умер. Сейчас она вызывает полицию и заказывает все необходимые процедуры. К сожалению, возраст у него уже был большой, все-таки 87 лет. Светлая память Анатолию Фомичу, многое сделал в жизни», – приводятся слова Свирина.

Сасс стал олимпийским чемпионом на Играх 1968 года в Мехико в парной двойке с Александром Тимошининым.

источник: «РИА Новости»
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