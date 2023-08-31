ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Листунова стала победительницей Кубка России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье

Мельникова оказалась вне пьедестала.
31 августа 2023 18:36
автор: Максим Скороходов

Гимнастка Виктория Листунова стала победительницей индивидуального многоборья на Кубке России, проходящем на федеральной территории Сириус.

Листунова, завоевавшая в на Играх в Токио-2020 золотую медаль в команде, на Кубке России-2023 набрала 56,850 балла.

Второе место заняла Лейла Васильева (55,600 балла), третье - Злата Осокина (54,800).

Абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова показала пятый результат (53,700).

Соревнования начались с 30 августа и продлятся по 3 сентября.

источник: «Советский спорт»
Агент Эджуке объяснил, как выступление игрока за ЦСКА помогло ему в дальнейшей карьере 
В настоящее время нигериец играет в составе «Антверпена».
31.08.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игнатов назвал крутым возвращение флага и гимна российским киберспортсменам
Российские киберспортсмены смогут выступать на чемпионатах под эгидой IESF.
31.08.2023 18:43
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
Черышев может попасть в окончательную заявку «Венеции»
Россиянин может сохранить место в итальянском клубе.
31.08.2023 18:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
В ЦСКА прокомментировали информацию по блокировке трансфера Капишаба
Ранее об этом сообщил журналист Андре Эрнан в социальной сети.
31.08.2023 18:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ян Непомнящий потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ 
Россиянин выпал из пятёрки лучших шахматистов мира.
31.08.2023 18:26
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
В «Байере» отреагировали на слухи об интересе клуба к Наиру Тикнизяну 
Ранее сообщалось, что немецкая команда заинтересована в игроке «Локомотива».
31.08.2023 18:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
РФС отправил тысячу футбольных мячей подросткам Таджикистана
Мячи направлены с целью популяризации и развития футбола.
31.08.2023 18:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Оглашён состав сборной Англии на матчи с Украиной и Шотландией
Встречи состоятся 9 и 12 сентября.
31.08.2023 18:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.