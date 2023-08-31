Листунова стала победительницей Кубка России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье

Гимнастка Виктория Листунова стала победительницей индивидуального многоборья на Кубке России, проходящем на федеральной территории Сириус.

Листунова, завоевавшая в на Играх в Токио-2020 золотую медаль в команде, на Кубке России-2023 набрала 56,850 балла.

Второе место заняла Лейла Васильева (55,600 балла), третье - Злата Осокина (54,800).

Абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова показала пятый результат (53,700).

Соревнования начались с 30 августа и продлятся по 3 сентября.