Маринов стал победителем индивидуального многоборья на Кубке России по спортивной гимнастике

Даниел Маринов выиграл соревнования в индивидуальном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сочи.

Маринов набрал 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050), третьим стал Иван Куляк (80,800), отбывший годовую дисквалификацию.

В начале марта 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с нанесенной на форму буквой Z, которую расценили как поддержку спецоперации на Украине. Куляк позже объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала его на год.

В субботу и воскресенье на турнире пройдут соревнования в отдельных видах у мужчин и женщин.