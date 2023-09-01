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МОК не разрешил российским спортсменам участвовать в Азиатских играх

Соревнования начинаются 23 сентября
01 сентября 2023 18:08
автор: Александр Бойченко

Олимпийский совет Азии (OCA) сообщил, что спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к Азиатским играм, которые начинаются 23 сентября. Соответствующее решение было принято МОК.

«Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не OCA», – приводит заявление OCA The Indian Express.

Напомним, ранее ОСА согласился допустить на соревнования максимум 500 атлетов из двух стран, чтобы у них была возможность пройти олимпийскую квалификацию. Это решение должен был одобрить Международный олимпийский комитет (МОК).

Добавим, до сих пор остается неопределенной судьба российских спортсменов касательно поездки на Олимпиаду-2024 в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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