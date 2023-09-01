Российских гребцов не пустили на чемпиона мира в Данию «по соображениям безопасности»

Российские и белорусские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по марафонской гребле на каноэ в Дании, сообщает Inside the Games со ссылкой на Тома Фаурсхоу, президента датской федерации гребли на каноэ.

По словам чиновника, спортсмены не были допущены на турнир из-за опасений по поводу их безопасности.

«Такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», - отметил Фаурсхоу.

Также отмечается, что датская федерация была против допуска спортсменов даже в нейтральном статусе, однако подчинилась решению Международной федерации каноэ (ICF). Несмотря на это решение, организаторы чемпионата мира отстранили гребцов от участия.