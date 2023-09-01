Чемпион Эстонии дисквалифицирован до конца сезона за участие в турнире в России

Эстонский керлингист Михаил Власов попал под санкции на родине за участие в турнире, прошедшем с 24 по 27 августа в Калининградской области.

В правлении Союза керлинга Эстонии заявили, что от спортсмена потребовали объяснений, и тот сообщил, что не считает свое поведение чем-то «неправильным».

При этом капитан сборной Эстонии Эдуард Вельцман заявил, что в команде знали о поездке Власова в Россию, однако, он уверял, что едет в РФ на лечение, а не для участия в турнире.

В итоге Власова лишили возможности представлять Эстонию на международной арене. Кроме того, чемпион страны не может участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии.