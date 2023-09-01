Хет-трик Митровича помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Иттихад»

Футболисты «Аль-Хиляля» победили «Аль-Иттихад» в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча в Джидде закончилась со счётом 4:3.

В составе победителей хет-триком отметился Александр Митрович и гол на счету Салем Аль-Давсари. Нападающий «Аль-Хиляля» Малком был заменён на 90+9 минуте.

«Аль-Иттихаду» не помог и красивый гол Бензема, забитый пяткой.

«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. «Аль-Иттихад» находится на второй строчке, заработав 12 очков.