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На чемпионате мира по борьбе примут участие 44 экс-россиянина под другими флагами

23 борца получили воспитание в Дагестане.
02 сентября 2023 12:14
автор: Матвей Макаренко

Стали известны все предварительные участники чемпионата мира по борьбе. Мундиаль пройдет в Белграде (Сербия).

Среди участников в соревновании по предварительным данным выступят 44 атлета, которые получили спортивное образование в России. 23 из них воспитались конкретно в Дагестане. Среди них - призеры Олимпиады, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Азии.

Соревнование начнется 16 сентября поединками вольников. На нем будут разыграны по 30 путевок на Олимпийские игры-2024 в Париже в каждом из стилей борьбы.

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