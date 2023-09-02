На чемпионате мира по борьбе примут участие 44 экс-россиянина под другими флагами

Стали известны все предварительные участники чемпионата мира по борьбе. Мундиаль пройдет в Белграде (Сербия).

Среди участников в соревновании по предварительным данным выступят 44 атлета, которые получили спортивное образование в России. 23 из них воспитались конкретно в Дагестане. Среди них - призеры Олимпиады, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Азии.

Соревнование начнется 16 сентября поединками вольников. На нем будут разыграны по 30 путевок на Олимпийские игры-2024 в Париже в каждом из стилей борьбы.