Лайшев о недопуске 26 россиян и белорусов на чемпионат мира-2023: решение из вредности

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о недопуске 26 россиян и белорусов из 235 человек на чемпионат мира-2023.

«Они всегда вставляли нам палки в колеса. Мы их все равно победим, потому что у нас самые сильные борцы в мире. И они никак без нас не обойдутся. Это решение из вредности, потому что они нас боятся», — приводит слова функционера «СЭ».

Мировое первенство пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.