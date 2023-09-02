«Пари НН» — «Рубин»: гости сократили отставание благодаря автоголу нижегородцев

Футболисты «Рубина» сократили отставание, отыграв один гол в матче 7-го тура Российской премьер-лиги с «Пари НН».

На 50-й минуте мяч в свои ворота после удара Фамейе срезал Кирилл Гоцук. Счёт в матче стал 2:1 в пользу «Пари НН».

У хозяев поля на 16-й минуте Николай Калинский реализовал пенальти, а на 28-й Эдгар Севикян удвоил преимущество.

«Пари НН» после шести туров занимает десятое место, набрав семь очков. У «Рубина», который занимает 13-е место в турнирной таблице, шесть очков.