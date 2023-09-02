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Роднина о запрете российским атлетам участвовать в Азиатских играх: уже не знают, как навредить

Трёхкратная олимпийская чемпионка отметила продолжающуюся дискриминацию российских спортсменов.
02 сентября 2023 17:55
автор: Элина Бурина

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета отказать в допуске российским спортсменам для участия в Азиатских играх.

«Отказ связан с тем, что хотят, чтоб их все слушались. Я не знаю, чем они это аругментировали. Просто очередной раз показывают, несколько несправедливое, неспортивное отношение к российским спортсменам. Уже не знают, как навредить. По-другому это оценить невозможно. Вы вообще знаете, какие функции у МОК? Это запрет на всё, потому что все федерации, спортивные организации состоят в системе олимпийского движения. Поэтому такое влияние МОК, и никто пока из этого движения добровольно уходить не хочет. Потому что сложилась такая система, и это естественно», - сказала интервью в эксклюзивном комментарии «Советскому спорту».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также высказалась о запрете со стороны МОК, назвав решение неудивительным, но от этого не менее несправедливым.

источник: «Советский спорт»
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