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Жирков: найдутся те, кто станет свистеть Фернандесу, но на игре Марио это не скажется

Совсем скоро матч «Зенита» с ЦСКА.
Жирков: найдутся те, кто станет свистеть Фернандесу, но на игре Марио это не скажется
02 сентября 2023 22:23
автор: Тимур Пацюк
автор фото: ФК «Зенит»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о давлении на защитника «Зенита» Марио Фернандеса во время предстоящего матча с ЦСКА. Ранее Фернандес 10 лет выступал за армейцев.

«Для Марио это сверхпринципиальный матч. Армейские болельщики неоднозначно восприняли его переход в «Зенит». Так что на трибунах может быть интересно. Наверняка найдутся те, кто станет свистеть или делать что‑то в этом роде. Но Фернандес – профессионал. На нём это никак не скажется, выйдет и отыграет, как надо», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 3 сентября на «ВЭБ-Арене». Начало – в 17:30 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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