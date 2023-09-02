ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвёртый круг US Open

Матч продолжался более трёх часов.
02 сентября 2023 22:35
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил американца Дэниэла Эванса и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Матч третьего круга, который продолжался 3 часа 11 минут, завершился со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

Алькарас за матч сделал шесть эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. У Эванса 8 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Алькарас сыграет с Маттео Арнальди (Италия).

источник: «Советский спорт»
НХЛ дала прогноз о результативности российских хоккеистов в новом сезоне 
Александр Овечкин не попал в тройку лучших среди россиян.
02.09.2023 23:57
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и выйти в лидеры Лиги 1
Россиянин открыл счёт забитым голам в этом сезоне.
02.09.2023 23:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-пилот «Формулы-1» покинет команду Индикар «Андретти» в конце сезона
Гонщик ищет варианты продолжения карьеры.
02.09.2023 23:48
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Ротенберг – о начале матча с «Динамо»: произошёл какой-то «чёрт побери»
Но это не помешало СКА выиграть.
02.09.2023 23:46
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Лацио» нанёс первое поражение «Наполи» в новом сезоне Серии А 
«Лацио» нанёс первое поражение «Наполи» в новом сезоне Серии А 
Действующий обладатель Скудетто проиграл сопернику со счётом 1:2. 
02.09.2023 23:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эдуард Сперцян: первое место «Краснодара» в РПЛ — это результат нашей работы
«Быки» сегодня оказались сильнее «Спартака».
02.09.2023 23:26
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тренер «Краснодара» Ивич оценил победу команды над «Спартаком» в РПЛ
В данный момент подопечные сербского специалиста лидируют в турнирной таблице российского чемпионата. 
02.09.2023 23:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
В 7-м туре «Спартак» проиграл «Краснодару» 0:2.
02.09.2023 23:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
В ЦСКА рассказали о планах по закраске граффити с Фернандесом на «ВЭБ-Арене»
Марио поступил не как джентльмен.
02.09.2023 23:18
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.