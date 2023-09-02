Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвёртый круг US Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил американца Дэниэла Эванса и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Матч третьего круга, который продолжался 3 часа 11 минут, завершился со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

Алькарас за матч сделал шесть эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. У Эванса 8 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Алькарас сыграет с Маттео Арнальди (Италия).