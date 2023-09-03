Нагорный заявил, что готов еще год-два выступать без международных стартов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что готов продолжать карьеру и без участия в международных стартах.
«У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор — по две тренировки в день с восстановлением», — приводит слова спортсмена ТАСС.
Напомним, 2 сентября Нагорный занял первое место в вольных упражнениях на Кубке России. 26-летний спортсмен показал результат 14,266 балла
источник: ТАСС