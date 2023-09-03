ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нагорный заявил, что готов еще год-два выступать без международных стартов

Ему достаточно внутрероссийских соревнований.
03 сентября 2023 11:35
автор: Степан Шереметьев

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что готов продолжать карьеру и без участия в международных стартах.

«У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор — по две тренировки в день с восстановлением», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, 2 сентября Нагорный занял первое место в вольных упражнениях на Кубке России. 26-летний спортсмен показал результат 14,266 балла

источник: ТАСС
Берман выиграл гонку Формулы-2 в Италии, Пуршер - второй, Вести сошёл
Амори Кордел набрал очки.
03.09.2023 12:03
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
«Оренбург» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
Битва двух аутсайдеров.
03.09.2023 11:54
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Владимир Максимов: Томас Бах же не дурак – все спонсорские деньги у МОК американские
Поэтому и правила устанавливают США.
03.09.2023 11:49
Гандбол
автор: Тимур Пацюк
«Я пока с компьютером на вы». Жирков рассказал о сложностях с обучением на тренерскую лицензию
Юрий Валентинович надеется, что хотя бы дети помогут.
03.09.2023 11:37
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Александр Бубнов: с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве «Спартака» не приходится
Красно-белые после лучшего старта в истории скатились в середняки.
03.09.2023 11:28
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.