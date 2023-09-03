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Виктория Листунова завоевала две золотые медали на Кубке России в Сочи

18-летняя спортсменка стала победительницей в упражнениях на бревне, а также в вольных упражнениях.
03 сентября 2023 17:24
автор: Глеб Шевяков

Российская гимнастка Виктория Листунова заняла первое место по итогам упражнений на бревне в рамках Кубка России по гимнастике, который проходит в Сочи.

По ходу соревнований атлетка заработала 14,800 балла. На второй строчке оказалась Злата Осокина с 13,866 очками. Тройку лучших замкнула Екатерина Андреева, записав на свой счёт 13,300 баллов.

Кроме того, Листунова стала золотым призёром в вольных упражнениях с результатом 14,700 балла. Серебряная медаль досталась Англелине Мельниковой (14,066), бронзу завоевала Осокина (13,700).

В 2020 году Виктория стала олимпийской чемпионкой командном многоборье.

источник: «Советский спорт»
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