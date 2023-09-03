Серхио Рамос возвращается в «Севилью» спустя 18 лет

Испанский защитник Серхио Рамос переходит в «Севилью». Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо. Ради этого трансфера Рамос отклонил предложения из Турции и Саудовской Аравии.

Серхио является воспитанником «Севильи» и возвращается в клуб спустя 18 лет. В 2005 году он перебрался в «Реал» за 27 миллионов евро и следующие 16 сезонов провёл в Мадриде. Со сливочными в общей сложности защитник выиграл 22 трофея, включая 4 Лиги чемпионов.

Добавим, что последним клубом Рамоса стал «ПСЖ». Парижский этап карьеры принёс Серхио титулы чемпиона Франции и обладателя Суперкубка страны.

Подчеркнём, что со сборной Испании Рамос выиграл ЧМ=2010, ЧЕ-2008, ЧЕ-2012.