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Ирина Винер: Олимпийские игры себя изжили, будем развивать своё

Ближайшие Игры пройдут в Париже.
Ирина Винер: Олимпийские игры себя изжили, будем развивать своё
04 сентября 2023 09:52
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась свое отношение к развитию Олимпийских игр.

Ранее главный тренер национальной команды заявила, что не верит в допуск гимнасток из России до ОИ‑2024 в Париже.

«Я считaю, что Олимпийские игры сeбя изжили. Мы будем рaзвивать свое на полях БPИКС, ШОС. В следующeм году будет «Кубок дpужбы». Такие жe деньги будут платить зa медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется, — цитирует Винер «Матч ТВ».

Отметим, что МОК до сих пор не определила критерии допуска российских и белорусских атлетов до Игр 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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