«Байлз — это парень!». Валентина Родионенко – о четырехкратной олимпийской чемпионке

Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что гимнастка из США Симона Байлз выполняет элементы на уровне мужской спортивной гимнастики.

«Байлз — это парень! По качеству исполнения! Мы всегда были вторыми на Олимпиадах только потому, что на них была Байлз. Она одна — полкоманды. Перед Олимпиадой в Токио я говорила, что с Байлз нам будет трудно победить, но ее не было и мы выиграли. На ближайшем чемпионате мира, кажется, она победит», — заявила Родионенко в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, 26-летняя Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде-2016 она взяла четыре золотые медали, а по ходу Игр-2020 снялась с турнира из‑за психологических проблем.