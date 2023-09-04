Олимпийские комитеты стран Северной Европы вновь выступили против возвращения России на Олимпиаду

Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные федерации стран Северной Европы приняли участие в заседании на тему возможного возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные турниры. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Дании.

Как утверждает источник, в результате обсуждения спортивные организации снова отправили требование в международные олимпийские и паралимпийские комитеты не допускать Россию и Беларусь на соревнования. С такой же просьбой они обращались в феврале 2023 года.

Участниками заседания стали спортивные федерации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.