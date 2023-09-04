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Президент МОК подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже 

Ранее премьер-министр украинского государства сообщил о готовности отказаться от участия в турнире совместно с коалицией из 35 стран, если на соревнования будут допущены россияне и белорусы.
Президент МОК подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже 
04 сентября 2023 18:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на фоне возможного бойкотирования международных соревнований со стороны многих европейских стран.

В августе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что страна и коалиция из 35 государств намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в том случае, если российским и белорусским спортсменам дадут разрешение на выступление в предстоящем турнире.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов. Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб», – приводит слова Баха CNBC-TV18.

В марте текущего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: CNBC
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