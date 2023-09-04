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«Вы что, с ума сошли?» Винер отреагировала на приостановление мастер-классов Авериных в России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила низкое качество СМИ, которые публикуют такого рода информацию. 
04 сентября 2023 20:15
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала новость о том, что сёстры Аверины приостанавливают свои мастер-классы на территории России.

«Вы совсем с ума сошли? Кто это публикует? Такими СМИ надо подтираться!» - сказала Винер.

Ранее в своих социальных сетях Дина и Арина Аверины рассказали, что заканчивают тур с мастер-классами по России и хотят сосредоточиться на новых проектах.

источник: «Советский спорт»
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