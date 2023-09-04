Тарасова поддержала президента МОК по поводу возможного бойкота Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха по вопросу возможного бойкота предстоящих Олимпийских игр-2024.

Ранее чиновник заявил, что любой бойкот наносит репутационный ущерб и носит символическую роль.

«Томас Бах, как руководитель, абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», — сказала Тарасова «СЭ».

В настоящий момент неизвестно, смогут ли российские спортсмены поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Большинство отечественных атлетов по-прежнему не имеют возможности соревноваться на международном уровне.