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Тарасова поддержала президента МОК по поводу возможного бойкота Олимпиады-2024

В настоящий момент сборная России отстранена от большинства международных турниров.
Тарасова поддержала президента МОК по поводу возможного бойкота Олимпиады-2024
04 сентября 2023 20:44
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха по вопросу возможного бойкота предстоящих Олимпийских игр-2024.

Ранее чиновник заявил, что любой бойкот наносит репутационный ущерб и носит символическую роль.

«Томас Бах, как руководитель, абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», — сказала Тарасова «СЭ».

В настоящий момент неизвестно, смогут ли российские спортсмены поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Большинство отечественных атлетов по-прежнему не имеют возможности соревноваться на международном уровне.

источник: «Спорт-Экспресс»
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