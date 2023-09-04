Российские синхронистки не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже

Согласно опубликованным World Aquatics критериям, позволяющим российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, российские синхронистки не смогут принять участие в Олимпийских играх.

Согласно документу от организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны.

Таким образом, россияне не смогут участвовать в командных и парных соревнованиях, что оставляет невозможным выступление российских синхронисток на ОИ в Париже.