Российские синхронистки не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже

Согласно опубликованным World Aquatics критериям, позволяющим российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, российские синхронистки не смогут принять участие в Олимпийских играх.
Согласно документу от организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны.
Таким образом, россияне не смогут участвовать в командных и парных соревнованиях, что оставляет невозможным выступление российских синхронисток на ОИ в Париже.
источник: «Советский спорт»