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Российские синхронистки не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже

Спортсменки не подходят по критериям World Aquatics.
Российские синхронистки не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже
04 сентября 2023 22:01
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Согласно опубликованным World Aquatics критериям, позволяющим российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, российские синхронистки не смогут принять участие в Олимпийских играх.

Согласно документу от организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны.

Таким образом, россияне не смогут участвовать в командных и парных соревнованиях, что оставляет невозможным выступление российских синхронисток на ОИ в Париже.

источник: «Советский спорт»
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